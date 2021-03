Lazio, il calendario di aprile: cinque partite e due big match

LAZIO, CALENDARIO DI APRILE - Dopo la sosta per le nazionali ritornerà il campionato di Serie A e sarà già aprile. La Lazio dovrà prima far rientrare alla base tutti i i calciatori impegnati nelle sfide internazionali, poi Inzaghi potrà cominciare a preparare la prima partita di un ciclo di cinque sfide, che comprenderà anche due big match. Nessun tour de force, senza impegni nelle coppe per i biancoceleste sarà più facile gestire energie e uomini, con l'obiettivo di entrare in un posto Champions. Si parte il 3 aprile alle 15 contro lo Spezia all'Olimpico, una settimana più tardi ci sarà Verona-Lazio (15:00) prima di Lazio-Benevento del 18 aprile (sempre ore 15). Poi in cinque giorni le gare contro Napoli (22/04) al Maradona e Milan (26/04) in casa, entrambe alle 20:45. Quelli saranno per Inzaghi e la Lazio due test che diranno molto sulla stagione dei biancocelesti.

