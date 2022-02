Lazio, il ko di Immobile non è grave: le sue condizioni

L’infortunio non è grave. Sospiro di sollievo per Immobile, ieri uscito dal campo zoppicando a causa di una violenta contusione al collo del piede destro. Stamattina l’attaccante si è sottoposto a trattamenti specifici, la sua presenza con il Bologna è in bilico, però il bomber non è in dubbio per la sfida di Europa League con il Porto di giovedì prossimo. Insomma, la botta rimediata dovrebbe metterlo fuori causa al massimo per una partita. La preoccupazione per le condizioni di Ciro si è smorzata nella giornata di oggi. L’attaccante sente ancora dolore, la mobilità della caviglia è comunque buona e lascia presagire un recupero in tempi brevi. Domani Immobile dovrebbe svolgere un provino in campo e provarci fino in fondo per rispondere presente anche per il match di campionato di sabato.