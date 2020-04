Lazio, il piano ripresa: radiografie polmonari, tamponi e check clinici

Il primo passo verso la normalità sarà segnato dalla ripresa degli allenamenti. La Lazio si prepara per non farsi trovare impreparata. Tutti i calciatori della rosa, compreso lo staff, verrà sottoposto a degli esami specifici. Stando a quanto riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei, i controlli saranno molti e dettagliati. Tamponi e test seriologici. Si partirà da qui, poi via via anche un ecocardiogramma a riposo e sotto sforzo, Iri (indice rapido d’idoneità), spirometria, radiografia polmonare più check clinico, prove adiadococinetiche (per valutare l’equilibrio e la stabilità), e un controllo dei nervi cerebrali per scoprire possibili danni pregressi. Il centro sportivo di Formello è stato sanificato in ogni suo spazio, i teli saranno monouso, a disposizione per tutti occhiali, mascherine e guanti. Lotito ha seguito in prima persona la messa in sicurezza, in attesa dell'ok del Governo.

