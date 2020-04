Calciomercato Lazio, dal Portogallo: "Tare mette gli occhi su Coates"

LAZIO SU COATES - L'indiscrezione arriva direttamente dal Portogallo. Sebastian Coates è di nuovo nel mirino della Lazio: la notizia è stata riportata dal quotidiano sportivo Record, che ha piazzato la foto del centrale uruguaiano in prima pagina. "La squadra italiana vorrebbe rafforzare l'asse difensivo per la prossima stagione e ha già raccolto informazioni per provare ad arrivare a un accordo per il capitano dello Sporting Lisbona". Questo è quanto si legge sulle pagine del giornale portoghese. Il club lo valuta intorno ai 20 milioni di euro, ma la Lazio non vorrebbe spingersi oltre i 15. È da diverso tempo che Tare ha messo gli occhi sull'ex difensore dei Liverpool e Sunderland, votato come miglior giovane della Copa America 2011, vinta con il suo Uruguay. Classe 1990, compirà 30 anni il prossimo 7 ottobre, mentre il suo contratto con lo Sporting scadrà nel 2023.

