Lazio, il punto sugli infortunati: Lazzari stop di due settimane, Leiva da valutare

Partita, non giocata, contro il Torino alle spalle. La Lazio può prepararsi quindi alla gara contro la Juventus in programma sabato 6 marzo alle 20:45. Mister Inzaghi tuttavia dovrà fare a meno di Manuel Lazzari: il calciatore biancoceleste si era fermato nel primo tempo della gara contro il Bologna e ieri ha eseguito controlli specifici in Paideia. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei lo stiramento è stato scongiurato ma non l'elongazione al polpaccio destro che lo costringerà ad uno stop di almeno due settimane. Salterà di sicuro la gara contro i bianconeri e anche quella dell'Olimpico contro il Crotone. Se i tempi verranno rispettati Lazzari potrebbe tornare per il ritorno contro il Bayern Monaco anche se, visto il risultato dell'andata, non verrà rischiato a meno di un recupero completo. La gara del ritorno potrebbe quindi essere quella contro l'Udinese il 21 marzo.

LEIVA - Da capire anche le condizioni del brasiliano recatosi anche lui in Paideia per un pestone rimediato in allenamento. Sarà da valutare nei prossimi giorni anche se non dovrebbe essere a rischio per la gara contro la Juventus.

