Lazio, il ritiro volge al termine: il programma dei prossimi giorni

RASSEGNA STAMPA - Un’altra settimana sta per concludersi, la seconda e ultima di questo ritiro. La parola fine verrà messa dopo l’amichevole con l’Avellino, in programma sabato alle 20:30 a Frosinone. Nella giornata di oggi, si legge sul Messaggero, è prevista l’ultima doppia seduta di questo ritiro a Formello. Domani la rifinitura e in serata il test.

Domenica i biancocelesti torneranno in campo, ma per una seduta di scarico. Lunedì invece, Sarri ha concesso un giorno di riposo e poi la squadra si ritroverà di nuovo martedì al centro sportivo con un’altra sessione dall’allenamento mattutina che precederà la partenza per la Turchia in programma nel pomeriggio. La Lazio a Istanbul disputerà altri due test: il 30 luglio col Fenerbahce e il 2 agosto col Galatasaray.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE