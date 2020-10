Lazio, Immobile e Luis Alberto in gol insieme per la decima volta

Quando salgono in cattedra c'è poco da fare per gli avversari, Luis Alberto e Immobile sono due fattori imprescindibili per la Lazio. Se poi lo fanno contemporaneamente nella stessa partita allora le speranze praticamente si annullano. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il match contro il Bologna ha segnato la decima volta in cui questi due giocatori hanno segnato nella stessa partita, una doppia cifra maturata negli anni giocati insieme in biancoceleste. La serie è stata inaugurata nel 2017 in quel bellissimo 4-1 rifilato al Milan all'Olimpico e si è sviluppata principalmente proprio in quella stagione: nel 6-1 al Sassuolo, nel 2-5 in casa della Spal, nel 6-2 contro il Benevento e nella trasferta vinta 1-2 contro l'Udinese. L'arretramento a centrocampo di Luis Alberto ne ha ridotto la vena realizzativa, ma la coppia gol con Immobile si è riformata nella stagione successiva nel 2-1 di Europa League contro l'Apollon Limassol e nel 4-1 rifilato al Novara in Coppa Italia. Lo scorso anno la storia si è ripetuta nel 3-0 contro l'Udinese e nel 2-1 con la Fiorentina. Insomma, quando segnano insieme non ce n'è per nessuno: Luis Alberto e Immobile timbrano il cartellino e la Lazio vince.

