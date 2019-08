Lazio, Immobile pronto al via: il traguardo è la rete numero 100 in Serie A

Il salto da 99 a 100 gol in Serie A è una questione di volontà, ma non per Immobile. Per l'attaccante non vale il ragionamento "se hai fatto tanto, puoi sicuramente fare di più". Non gli serve qualcuno che lo punzecchi col solito "hai fatto 30, ora fai 31". In realtà, per Ciro, quella rete che lo tiene lontano dalla cifra tonda per eccellenza è una questione di principio. Non c'entra la volontà. Lui 31 l'ha già fatto da tempo. Dedizione e determinazione sono i due assiomi del suo credo calcistico. Mister Inzaghi lo sa bene e non smette di puntare tutto su di lui. È pronto a farlo anche domenica contro la Sampdoria. E Immobile per l'occasione vuole rimanere fedele a ognuno dei suoi canoni. Da quando è alla Lazio, infatti, è sempre andato a segno in tutte le sue prime: dal campionato all'Europa League, passando per la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. A confermare la regola spunta una sola eccezione: l'avvio della stagione 2016/2017 contro la Spal. Senza dubbio ama partire col piede giusto. E sempre a proposito di principi, eccone un altro: stando a quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, contro la Sampdoria è ispirato a dare sempre il meglio di sè (gli succede anche contro Genoa e Cagliari, altre due "vittime" preferite dell'attaccante). In Serie A ha messo a segno 7 reti contro i blucerchiati finora. Poi c'è il fattore trasferta, che al Marassi gli fa scattare qualcosa dentro. Così si spiegherebbe la statistica che vede lo stadio di Genova come lo scenario in cui Ciro è stato più letale lontano da casa (7 gol). Insomma, sembra facile immaginare un certo tipo di epilogo per la partita di domenica. Ma non per la smania di arrivare a 100. Immobile ci metterà l'anima per principio.

