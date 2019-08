Diritti tv, Dazn sbarca su Sky: accordo vicino, tutti i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Dopo la rivoluzione dello scorso campionato, con tre gare a giornata trasmesse in esclusiva in streaming, potrebbe arrivare presto una nuova novità. Sembrerebbe, infatti, essere vicino un accordo per lo sbarco di Dazn su Sky. Secondo quanto riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, si tratterebbe di un canale multisport con il meglio della programmazione Dazn che sarà disponibile sulla piattaforma satellitare. Le due società sono vicine all'accordo e l'inizio delle trasmissioni potrebbe avvenire dopo la sosta di campionato dell'8 settembre. Non sono ancora chiare le possibilità di abbonamento e potrebbe essere incluso in alcune tipologie di pacchetti oppure essere accessibile con un’agevolazione di prezzo per i vecchi clienti Sky. Questo porterebbe vantaggi all'emittente satellitare e anche agli utenti con una connessione di rete lenta che nella passata stagione si sono lamentati per i ritardi dei match trasmessi da Dazn. Tra qualche giorno se ne saprà di pià, ma una nuova rivoluzione è dietro l'angolo.

