Calciomercato Lazio: transfer ok per Adekanye, si attende quello di Jony

CALCIOMERCATO LAZIO - Simone Inzaghi tira un sospiro di sollievo e conta un uomo in più per la gara con la Sampdoria. Bobby Adekanye, infatti, sarà regolarmente a disposizione. Arrivato a parametro zero dal Liverpool, la punta ha ottenuto ieri il transfer da parte della Fifa. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, i Reds si erano rivolti al massimo organo internazionale del calcio per fare chiarezza su eventuali irregolarità del tesseramento del calciatore. Gli inglesi sospettavano che la Lazio si fosse avvicinata al calciatore prima di febbraio, mese in cui l'attaccante, avendo il contratto in scadenza, ha potuto iniziare a parlare con altre società per scegliere il suo futuro. Le aquile hanno avuto la meglio e la Fifa non ha ravvisato alcuna infrazione concedendo l'autorizzazione al tesseramento dell'olandese di origini nigeriane. E Jony? Diverso il discorso dello spagnolo che si è trasferito nella Capitale sfuttando un preciso punto del proprio contratto con il Malaga. Il patron del club iberico, però, ha minacciato battaglia chiedendo i dodici milioni di una presunta rescissione unilaterale. La Lazio ha chiesto il transfer provvisorio che potrebbe arrivare dopo la gara con la Samp per rendere il calciatore disponiobile per il derby con la Roma. A meno che il via libera non arrivi nelle prossime ore e il calciatore possa così seguire la squadra a Genova. Non rimane che aspettare.

