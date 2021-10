Lazio - Inter, Immobile: "A Inzaghi auguro il meglio tranne oggi"

LAZIO-INTER - Immobile a Lazio Style Channel prima di Lazio-Inter: "Sto bene, grazie allo staff ho recuperato anche se non era un infortunio grave, ma quelli muscolari sono sempre fastidiosi. Non vedo l’ora di giocare questa partita, è una gara complicata, veniamo da una brutta partita, abbiamo fame e voglia di riscatto, questo non ci deve mancare. Affrontiamo i campioni d'Italia, sappiamo la loro forza ma l'abbiamo preparata in modo da potergli creare qualche fastidio. Inzaghi? Al di là del calcio si è creato un rapporto fuori, gli auguro il meglio a parte questa partita".

L'attaccante della Lazio ha parlato anche ai microfoni di Dazn: "Ho fatto due settimane grazie allo staff medico in cui ho cercato di recuperare il prima possibile. Mi è dispiaciuto lasciare sola la squadra a Bologna e la Nazionale per gli impegni di Nations League. Ora sto meglio e non vedo l’ora di giocare. L’inter è forte in tutti i reparti, l’abbiamo preparata bene, abbiamo avuto tempo e vogliamo fare una bella partita per riscattare Bologna. Inzaghi? Ci sentiamo spesso, si è creato un rapporto al di là del calcio. A parte oggi gli auguro il meglio, ci siamo scritti ma non abbiamo parlato di calcio".