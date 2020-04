Lazio, Inzaghi cambia piano di lavoro: ecco l'ultima richiesta

È dal 10 marzo che i ragazzi di Inzaghi, al pari degli altri italiani, sono chiusi in casa. Tuttavia, si mantengono in allenamento, sono concentrati e determinati a tornare il prima possibile in campo. Nonostante il momento difficile non hanno mai abbassato il ritmo delle sedute casalinghe, condividendo gli esercizi con i propri seguaci di Instagram. Ai biancocelesti sono state date delle schede di lavoro, aggiornate costantemente nel corso delle settimane. L'ultima richiesta, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è stata quella di alternare lavori aerobici lunghi a quelli più brevi. Variazioni d'intensità, negli ultimi giorni prima della ripresa degli allenamenti, per ripartire in discrete condizioni.

PROSSIMI PASSI - La Lazio scalpita, vuole tornare in campo seguendo un protocollo di sicurezza, aspetta il via del Governo. Nel momento in cui arriverà, verrà definito il calendario delle visite che saranno svolte in Paideia, e che dovranno necessariamente anticipare il rientro a Formello. Nell'ultima intervista il presidente Lotito ha espresso comprensibili preoccupazioni sullo stato di forma dei propri giocatori, fermati sul più bello, nel momento in cui la Juventus capolista era ad un solo punto di distanza. Intanto, i calciatori, tramite dirette Instagram e interviste sui canali ufficiali, continuano a lanciare messaggi carichi di grinta. Il mantra resta sempre lo stesso: "Ci faremo trovare pronti". Lotito può stare tranquillo.

