Lazio, allenamento super per Luiz Felipe: il brasiliano punta il rientro - VIDEO

Corre nel giardino, suda e lavora nella palestra di casa, concentrato verso l'obiettivo: il ritorno in campo. Il difensore della Lazio Luiz Felipe, ha raccolto in un video il suo allenamento odierno, postandolo sul suo profilo Instagram. Un allenamento intenso, il brasiliano dimostra di essere già in forma in forma in vista della ripresa. Il segnale è chiaro, Luiz Felipe si farà trovare pronto.

Calciomercato Lazio, Udinese su Luis Suarez: la chiave è Pozzo-Watford

Lazio, Immobile: "Squadra destinata a restare grande. Vorrei chiudere qui la carriera"

TORNA ALLA HOMEPAGE