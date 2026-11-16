Lazio, Isaksen su Provstgaard: "Si merita tutto quello che sta ottenendo"

Dal ritiro della Danimarca, l'esterno della Lazio Gustav Isaksen ha parlato della crescita di Oliver Provstgaard, che l'ha portato a essere titolare con la maglia biancoceleste e con quella della sua nazionale. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Il fatto che ora stia offrendo prestazioni fantastiche è un conto, ma fin dal primo giorno è stato il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via: si è fatto davvero in quattro. La gente è rimasta davvero sorpresa, perché nessuno conosceva lui o il Vejle. In quei contesti non conta tanto ciò che hai ottenuto in passato, ma solo quello che dimostri durante gli allenamenti e che tipo di persona sei. Provstgaard l'ha capito bene e fin dal primo giorno ha dimostrato di voler essere qui e di avere le qualità necessarie per rimanerci".

"È stato molto umile e consapevole che, anche senza giocare, avrebbe potuto imparare da chi gli stava davanti. E poi, quasi senza accorgersene, è arrivata la sua chance, perché se l'è guadagnata. Ci siamo aiutati molto a vicenda, anche fuori dal campo. Passiamo tanto tempo insieme. Io avevo già molta esperienza, per questo gli ho dato diversi consigli. Per esempio, ha iniziato subito a seguire le lezioni con il mio tutor di italiano e ha trovato una sistemazione a Roma".