Lazio, l’indice di liquidità va sbloccato: ecco quanti soldi servono

Claudio Lotito ha esultato: il primo round del ricorso anti-indice di liquidità (ammissivo per l’iscrizione) presentato dalla Lega di A contro la Figc va a suo favore. Ma il problema del parametro, come riporta la rassegna di Radiosei, in casa Lazio esiste ancora. Ad oggi il patron non deve mettere soldi per iscrivere la squadra al campionato, resta però il mercato bloccato. Servirebbero circa 3 milioni e non i 5 che circolavano nei giorni scorsi. Non c’è una data limite per versare la cifra e sbloccare il mercato, prima sarà fatto e prima si potranno chiudere acquisti. Sarri mette pressione alla società, vuole determinati rinforzi nel giro di poche settimane in modo tale da iniziare con un organico quasi completo la nuova stagione.