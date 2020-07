Lazio, l'occasione di Djavan: l'esterno tuttofare che suona il piano

Jony out, Lukaku non può farcela dal primo minuto e Falbo, è troppo giovane e inesperto per esordire in Serie A contro la Juventus. Le occasioni, le chances nel calcio nascono anche così. Per caso, nei momenti più difficili. Djavan Anderson, esterno olandese di origini giamaicane amante del pianoforte e della musica classica, è pronto a fare il suo esordio del primo minuto nella massima serie, dopo aver più volte mostrato le sue abilità subentrando dalla panchina. Lo farà però a sinistra, e non a destra come da abitudine. E davanti avrà un avversario niente facile da affrontare come Cuadrado. Dribbling, cambi di direzione, un cliente scomodo per tutti sicuramente. Ma Djavan Anderson è uno disposto al sacrificio. Lo ha fatto dal primo giorno, scegliendo di aiutare la Primavera prima dello stop del campionato e giocando in ogni posizione gli venisse chiesto. Dovrà sfruttare le sue doti da velocista che potrebbero aiutare ad accompagnare le ripartenze in contropiede. La Lazio ne guadagnerà sicuramente in spinta. Djavan scalpita, se non dovesse essersi trattato soltanto di pre-tattica, stasera avrà la sua grande chance.

