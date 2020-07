Lazio, la difesa adesso scricchiola: subisce due gol a partita

La sosta ha ribaltato tutto, equilibri di gioco, risultati, condizioni sul campo. Ha riportato alla ribalta alcune squadre, ne ha penalizzate altre. Fra queste quella che più sembra aver pagato di più lo stop del campionato è la Lazio. In particolare un dato che salta all'occhio è quello della difesa. Nelle precedenti 26 giornate la Lazio aveva subito 23 gol, con una media di 0,88 gol subiti a partita, risultando essere la migliore in Serie A. Nelle ultime cinque gare post-Covid 19 invece, i biancocelesti ne hanno subiti ben 10, con una media precisa di 2 reti a partita, scivolando al terzo posto con 33 reti subite. Meglio hanno fatto Juventus e Inter, ferme a 30 e 31 reti subite. L'assenza di Luiz Felipe non basta per giustificare questo dato.

