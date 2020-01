Lazio, la lista provvisoria per la Serie A: inseriti Minala e Djavan Anderson

Anno nuovo, lista nuova. Calciatori non necessariamente nuovi, però. Perché il 2020 della Lazio inizia con due novità interne per quanto riguarda la lista dei 25 giocatori utilizzabili in Serie A (in Coppa Italia ogni tesserato può essere utilizzato liberamente, ndr). Stando a quando emerge dal sito della Lega, infatti, la società biancoceleste ha aggiunto alla rosa di mister Inzaghi anche Minala e Djavan Anderson. Un breve riepilogo. A inizio stagione, ogni club è obbligato a presentare alla Lega un elenco di massimo 25 calciatori tenendo conto di questi criteri: almeno 4 devono essere cresciuti nel vivaio della società; almeno 4 devono essere cresciuti in Italia; i restanti 17 possono essere registrati liberamente, normativa sugli extracomunitari permettendo. A tutti questi vanno aggiunti gli Under 22, utilizzabili senza vincoli numerici. Nel caso specifico della Lazio ne fanno parte (tra gli altri) Luiz Felipe, Andrè Anderson e Adekanye. Una volta scaduto il calciomercato estivo, la lista non può più essere ritoccata - salvo casi eccezionali - fino all'apertura di quello invernale (la si può modificare liberamente durante il periodo di trattative, per poi risultare definitiva al termine di quest'ultimo, ndr).

Con gennaio ecco quindi arrivare i primi ritocchi, intanto provvisori, anche in casa Lazio. In estate la società aveva deciso di registrare solo 24 calciatori lasciando vuoto uno slot dei “giocatori cresciuti nel vivaio del club”, slot ora riempito da Joseph Minala. Infine, la cessione di Durmisi al Nizza ha liberato un posto anche per quanto riguarda il “gruppone” dei 17 calciatori registrabili liberamente. Quel posto, in attesa di novità di mercato, è stato momentaneamente occupato da Djavan Anderson. Con tutta probabilità, entrambi verranno convocati per la sfida contro la Sampdoria.

