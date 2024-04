Lazio, la rivoluzione non è solo sul campo: in arrivo un nuovo logo

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Rivoluzione totale. Non solo in campo e sul mercato con l'arrivo di Tudor, ma anche nello stemma. Come riportato da Il Messaggero, la Lazio per la prossima stagione va verso un vero e proprio restyling completo: per celebrare i 125 anni del club sarà annunciato un nuovo logo. Per quanto riguarda invece il tanto atteso anniversario del primo storico Scudetto del 1974, la società sta pensando a diverse iniziative speciali. Su tutte, il 12 maggio allo Stadio Olimpico di Roma verrà realizzato un grande evento con tutti gli ex calciatori presenti, come sottolinea il quotidiano.