Lazio, le decisioni del giudice sportivo: tre ammoniti e uno squalificato

La sesta giornata di Serie A è ormai in archivio e, come di consueto, attraverso un comunicato diramato tramite i canali ufficiali della Lega il giudice sportivo ha reso note le sue decisioni. In merito alla Lazio, impegnata domenica contro il Torino, sono state confermate tre ammonizioni e un'espulsione. Nel referto, tra coloro che hanno rimediato un giallo, si leggono i nomi di Isaksen "per proteste nei confronti degli ufficiali di gara", Zaccagni "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario" e Gila "per comportamento non regolamentare in campo". Infine, è stata inflitta una giornata di squalifica al vice Del Rosso "per avere, al 50° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, assunto un atteggiamento intimidatorio e insultante nei confronti di un componente della panchina avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".

