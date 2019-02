Lazio, Leiva: "Che emozione il rigore, ma siamo stati perfetti. Meritavamo di vincere"

Palla sul dischetto, tiro, gol. Qualificazione e gioia. Lucas Leiva è uno dei protagonisti di Inter-Lazio, il suo rigore è stato decisivo e ha regalato la qualificazione in semifinale di Coppa Italia ai biancocelesti. Proprio il brasiliano è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel al termine del match: “Un’emozione grandissima, abbiamo meritato per quanto fatto in partita. C’era pressione dopo l’errore col Milan. Ho respirato e calciato forte, alla fine con l’aiuto di Thomas abbiamo vinto. Per noi è una grande soddisfazione. Acerbi? Ha calciato fortissimo. Siamo stati perfetti, ora dobbiamo riposare: tra tre giorni abbiamo un’altra partita, da domani inizieremo a pensare al Frosinone. Ci aspetta un periodo intenso. Abbiamo tanti giocatori offensivi, ma difendiamo molto bene di squadra: Ciro, Correa e Caicedo hanno dato una mano”.

Il centrocampista brasiliano si è fermato anche ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista: “Quando Icardi ha segnato il rigore, in molti hanno pensato che oggi non era giornata. Poi però abbiamo mantenuto la tranquillità, Strakosha ha fatto due buon interventi sui calci di rigore e noi li abbiamo calciati bene. Direi che è una vittoria meritata. Quando si lavora bene, c’è anche un po’ di fortuna”.

CLICCA QUI PER VEDERE L'INTERVISTA A LEIVA IN ZONA MISTA