Lazio, Lotito a colloquio con la squadra: serve una scossa nonostante l'emergenza

Serve una scossa. Quella che Claudio Lotito ha dato ieri alla squadra. Ha provato a incoraggiarla e rincuorarla dopo le due sconfitte consecutive. C’è stato un confronto all’interno degli spogliatoi di Formello per affrontare al meglio questo finale di stagione. È possibile che il presidente abbia parlato con Inzaghi per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021. È stata una giornata ricca d’impegni per Lotito che ha avuto a che fare anche con una serie di procuratori, tra cui quelli di Vavro. Il patron biancoceleste si aspetta molto di più da questa squadra che, prima della pandemia, aveva sorpreso tutti chiudendo a solo una lunghezza dalla Juventus. Proprio i bianconeri, sabato sera, affrontano l’Atalanta in una sfida chiave per la corsa scudetto. La Lazio apre la 32esima giornata con il Sassuolo ed è chiamata a fare risultato perché domani c’è un’occasione importante per avvicinarsi alla vetta. Nonostante l’emergenza e l’infermeria piena, Lotito vuole vedere un cambio di marcia, c’è bisogno di più carattere e temperamento per concludere nel migliore dei modi questo campionato.

