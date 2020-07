Calciomercato Lazio, Berisha allo Stade de Reims: i dettagli dell'affare

CALCIOMERCATO LAZIO - Valon Berisha è un nuovo giocatore dello Stade de Reims. L'ufficialità è arrivata in serata direttamente dal sito della Lazio che ha comunicato la cessione a titolo definitivo al club di Ligue1. L'ex Salisburgo lascia la Capitale dopo due stagioni con più ombre che luci. L'ex Salisburgo non è riuscito a far vedere con l'aquila sul petto quanto di buono aveva fatto in Austria. Il futuro del calciatore è in Francia e il kosovaro si è legato al club transalpino con un accordo quadriennale. Confermata anche dai media francesi la cifra del cartellino che sarebbe costato cinque milioni di euro ai francesi. Come anticipato, la Lazio si toglierà anche un esubero pesante visto che l'accordo con il club capitolino prevedeva altri tre anni di contratto a 1,3 milioni di euro netti a stagione.

UFFICIALE - BERISHA CEDUTO ALLO STADE DE REIMS

