Lazio, Lotito al Tg1: "Sponsor Roma? Io penso alla città, loro invece..."

© foto di Federico Gaetano

Claudio Lotito è intervenuto al Tg1 per commentare la scelta dello sponsor della Roma che in questi giorni sta creando polemiche. I giallorossi hanno accettato la proposta di Riyadh Season che porterà 25 milioni nelle casse del club. La polemica è nata perché proprio la città saudita è la rivale di Roma per ospitare l'Expo del 2030. Il patron ha criticato la scelta e ha rilasciato una nota a favore del Comune. Il presidente, poi, si è detto pronto a mettere SPQR sulle maglie della Lazio o anche la sponsorizzazione per l'Expo di Roma. Ecco le parole del presidente biancoceleste: "La Roma che mette la scritta Riyadh Season sulla maglia? Ho a cuore l'interesse e la tutela della mia città, degli abitanti di Roma e del mio Paese. Probabilmente altri vedono più l'aspetto economico e come tale lo rincorrono. SPQR sulle maglie della Lazio? Per il fatto stesso che l'amministrazione comunale non ha trovato nulla in contrario nei confronti dell'altro club, non vedo perché lo dovrebbe trovare nei confronti della Lazio".