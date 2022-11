Lazio, Lotito e Sarri a colloquio: si sono fatti alcune richieste a vicenda

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

"La Champions s'ha da fare", sogno, obiettivo, necessità. Economica e sportiva. Questo è quello che ha chiesto Lotito a Sarri in questi giorni, anche perché il patron il suo l'ha fatto, mettendo nelle mani del tecnico una squadra rinforzata e più completa rispetto alla scorsa stagione. 50 milioni per acquistare giocatori non sono per niente una cifra da sottovalutare, quindi la Champions è un obiettivo che va raggiunto. Come riporta la consueta rassegna di Radiosei, servirà l'allungo finale e sarà possibile solo con tutti i migliori a disposizione e chissà se tra questi rientra anche Luis Alberto, con cui Maruzio non va molto d'accordo.

In realtà una pedina per completare lo scacchiere manca: il famigerato terzino sinistro, questa invece è la richiesta di Sarri al suo presidente. Il nome più richiesto dall'allenatore rimane quello di Parisi, attualmente valutato 15 milioni dall'Empoli. La società ricorda però che Kamenovic è sempre a disposizione, ma che l'idea rimane quella di cercare un giovane dall'estero che possa far rifiatare Adam Marusic. Non va sottovalutata anche la necessità di un vice Immobile, magari in uscita dalla Samp.