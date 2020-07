Lazio, Luis Alberto: "Da qui passa lo scudetto". Poi frecciata alla Roma...

Poco meno di un'ora al fischio d'inizio di Lazio - Milan, anticipo serale della 30° giornata di Serie A. Prima del riscaldamento è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel il 10 biancoceleste Luis Alberto: "Oggi pensiamo solo al Milan, vogliamo i tre punti per continuare a stare il più vicino possibile alla Juventus. L'assenza di Ciro? Giocando lì guadagno almeno 20 metri e sono più libero. Ma l'importante è aiutare la squadra a giocare bene e a prendere i tre punti. I tifosi? È difficile per loro non essere con noi, ma li sentiamo comunque vicini, sono il nostro numero 12".

Luis Alberto ha parlato anche a DAZN: "Abbiamo avuto un po’ di sfortuna con gli squalificati e i vari infortunati. Oggi devo stare con il Tucu, ci troviamo bene, ci ho già giocato insieme. Per fortuna è tornato Leiva e c’è Parolo, speriamo di fare bene, oggi per noi i tre punti sono troppo importanti. Scudetto? Quando abbiamo iniziato il campionato l’obiettivo era la Champions League ed ora è più vicino, siamo a 20 punti dal quinto posto della Roma. Ora si è aggiunto anche un sogno al quale guardiamo e passa tanto per la partita di questa sera".