Lazio, Luis Alberto resta e raddoppia: Il Mago acquista casa a Roma

Altro che vendesi, Luis ha comprato. Il Mago spagnolo mette le radici a Roma: acquistata una villa extra lusso dentro un comprensorio all'Olgiata. Fino a oggi era sempre stato in affitto. La zona è la stessa, è cambiato lo status. Un segnale evidente della volontà del calciatore di continuare la sua avventura alla Lazio. Moglie e figli si trovano molto bene nella Capitale, non lo hanno mai nascosto. Il desiderio di tornare in Spagna c'è, innegabile, ma non riguarda il presente. Come sottolinea l'edizione odierma de Il Tempo, il suo accordo con il club scade nel 2025: ha rinnovato lo scorso anno, erano gli ultimi giorni di settembre. Con l'addio di Simone Inzaghi, per lui molto più di un semplice allenatore, si pensava a un possibile addio. Seguire il vecchio mister a Milano poteva essere una chance, lo stesso Allegri ci aveva fatto un pensierino per la "nuova" Juve. E invece Luis Alberto è rimasto, dal 2016 Formello è diventata casa sua. Per quella che ha comprato restano solo da consegnare gli ultimi documenti. Una formalità. Per l'ex Liverpool l'arrivo di Sarri ha rappresentato una svolta. Si è rimesso in discussione, adesso è felice anche di correre per la squadra. L'abbraccio con il tecnico dopo il gol alla Salernitana dice più di mille parole. Da qui in avanti sarà l'arma in più della Lazio.