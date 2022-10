Lazio - Midtjylland, Cancellieri: "Vogliamo riscattarci. Fare la punta..."

TUTTOmercatoWEB.com

Luci puntate su Lazio - Midtjylland . L'Olimpico è prossimo ad illuminare il match più atteso della settimana, il passaggio del turno è il vero obbiettivo della squadra di Sarri. A pochi minuti dall'inizio della partita è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel Matteo Cancellieri. Sarà proprio lui a guidare il tridente. Queste le sue dichiarazioni: "Vogliamo riscattare la sconfitta dell'andata, sarà una motivazione in più. Teniamo tanto a questa competizione e vogliamo dimostrarlo. Voglio aiutare la squadra ed essere sempre presente in ogni fase, in settimana lavoriamo bene. Il sostegno dei tifosi è fondamentale, ci dà una carica in più che ci trascina in ogni partita".

Matteo Cancellieri è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Sì, l'emozione è tanta, è la prima da titolare ma devo trasformare l'emozione in forza positiva per portare il risultato che è obbligatorio. Giocherò davanti e mi trovo bene perché da parte mia c'è completa fiducia per il mister. Fare la punta per me è un ruolo nuovo che sto imparando quest’ultimo periodo. Nuova Lazio? Dopo una sconfitta del genere ci è nata nella testa una voglia di rinascere da subito, già da dopo la partita abbiamo valutato ciò che è successo e cercheremo di riscattarci".