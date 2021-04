Lazio - Milan, Immobile: "Non molliamo, vogliamo divertirci fino alla fine"

Anche questa sera è andato a segno mettendo la ciliegina sulla torta per la vittoria della Lazio sul Milan. Queste le parole di Ciro Immobile ai microfoni di Sky Sport nel dopo gara: "Questa era l'ultima chance per noi, abbiamo incontrato una squadra in salute che ha fatto un grande campioanto. Dovevamo dare una scossa soprattutto dopo la sconfitta di Napoli. Abbiamo ancora una speranza per la Champions, noi non molliamo. Dobbiamo vincerle tutte e sperare in qualche passo falso delle altre, ci vogliamo divertire fino alla fine. Sono felice per il gol e anche per l'assist al Tucu. Alla squadra mancavano i miei gol e a me mancava fare gol per i miei compagni e per i nostri tifosi. Con Correa è tanto che giochiamo insieme, ci stiamo completando ma lo stesso vale con Luis e Milinkovic, sono soddisfatto e orgoglioso. Donnarumma è un fenomeno, stavo pensando che per fare un pallonetto a lui devi essere veramente preciso, la parata al primo tempo è stata strepitosa".

Lazio, per la Champions ci sei anche tu! Milan travolto 3-0

Lazio, Immobile prende il palo. Jessica ci scherza: "La prossima volta butto la Play Station" - VD

TORNA ALLA HOMEPAGE