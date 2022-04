Lazio - Milan, Romagnoli e l'intreccio tra presente e futuro all'Olimpico: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Presente e (possibile) futuro s'intrecciano in una sola gara per Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero vivrà una serata dalle mille emozioni a Roma, nella sfida che vede il suo Milan lottare per il titolo contro la Lazio, la squadra per cui ha sempre tifato da bambino. Il centrale, arrivato a Milano nel 2015, non ha ancora trovato l'accordo con il club per il rinnovo del contratto, e nelle ultime settimane sta lavorando col suo entourage per trovare l'intesa definitiva con la Lazio. Ci sono stati diversi incontri, riporta la rassegna stampa di Radiosei, in cui però sono arrivati passi avanti ma non la quadra dal punto di vista economico. Servirebbe uni sforzi da entrambe le parti per raggiungere l'intesa definitiva. La distanza attuale sarebbe di un milione: la Lazio offre 2,5 comprensivi di bonus, Raiola chiederebbe almeno 3,3.

Domenica sera Romagnoli sfiderà la Lazio in attesa di poter vestire in estate la casacca biancoceleste, Nel frattempo, tuttavia, da capitano del Milan darà il massimo in queste ultime cinque giornate, e in caso di necessità scenderà in campo per aiutare il gruppo di Pioli. Per Alessio non è stata una stagione semplice, sempre in discussione e in ballottaggio con Tomori e Kjaer, poi gli infortuni che l'hanno fortemente condizionato. Per il centrale milanista solamente 18 partite in A, e un gol all'attivo: l'ultima partita disputata da titolare risale al 25 febbraio nel pareggio contro l'Udinese a San Siro. Ora che si è ripreso dall'infortunio - mercoledì ha partecipato a un'amichevole rimanendo in campo per 90' - vuole dare il suo contributo alla squadra in un finale di stagione dalle mille emozioni.

