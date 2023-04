Lazio, Milinkovic è insuperabile: il dato che spiazza tutti

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

I gol contro Monza e Juventus sono la dimostrazione di come Milinkovic sia tornato a brillare in tutto e per tutto. Il 'Sergente', infatti, nelle settimane precedenti non aveva lasciato tutti a bocca aperta come è solito fare. Le reti e gli assist non arrivavano e anche quelle giocate di fino non trovavano spazio in un calciatore che all'estetica a preferito la funzionalità. Anche quando sembrava in un periodo buio e difficile, dai numeri emerge un Sergej all'apparenza nascosto, un giocatore in grado di fare la differenza anche nell'ombra.

DUELLI VINTI - Incredibile, infatti, è il dato reso noto dalla Serie A sui propri canali social, da cui emerge come nessuno nel massimo campionato italiano solamente si avvicini al numero di duelli vinti dal giocatore di Sarri. In 27 partite, infatti, Milinkovic è uscito vincitore in ben 206 duelli: circa 7,5 a partita e ben 31 in più di Leris che con i suoi 175 ricopre la seconda posizione. In questa speciale classifica mostrata dalla Serie A, non c'è solo Milinkovic, il quinto posto è infatti occupato da un altro giocatore biancoceleste: Zaccagni. L'ala della Lazio vanta ben 165 duelli vinti in questo campionato di Serie A in 26 partite (6,3 a match).