Lazio, Milinkovic: "Vi dico come abbiamo preparato il derby. Il segreto è..."

A circa un'ora dall'inizio della stracittadina Milinkovic-Savic, oggi in campo con la fascia da capitano, ha detto la sua sull'importante sfida che sta per iniziare e non solo: “La vittoria oggi ci sarebbe una grande mano. Quello che è successo giovedì dobbiamo lasciarlo dietro, concentrarci sulla sfida di oggi e rimanere concentrati dopo la Nazionale per rimanere attaccati ai 4 posti. Il segreto non c’è, abbiamo preparato la partita e faremo quello che ci ha chiesto Sarri. Gol preferito? L’ultimo, quando presi quella botta. Non lo festeggiai perché ero a terra , ma gli altri due in Coppa anche”.

Il centrocampista ha parlato poi ai microfoni di Dazn: "Quanto ho aspettato questo momento? Non vedevo l’ora, non c'ero nel primo e abbiamo vinto. Non potevo stare qui con i ragazzi a festeggiare però ci proviamo a festeggiare pure oggi almeno ci sono e lo facciamo tutti insieme. Capitano? Emozione grande, mi porto la squadra la società e il popolo. So quello che devo fare. Rendimento? Ultimamente come avete visto non è andata come volevo e come volevano altri, lavoro e cerco di migliorare. Oggi una bella vittoria mi potrebbe aiutare”

