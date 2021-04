Lazio, niente più passi falsi per la Champions: il discorso di Inzaghi alla squadra

"Dobbiamo essere grandi con le piccole". Così si può riassumere il discorso fatto da Simone Inzaghi alla squadra in vista del rush finale di campionato. La Lazio infatti, con la vittoria per 3-0 sul Milan, è tornata di diritto in corsa per il quarto posto ma non può permettersi passi falsi visti i 5 punti (con una partita da recuperare) che la separa dalle pretendenti. Il rimpianto dei biancocelesti sono i punti persi nella prima parte di stagione proprio contro le medio-piccole squadre a ridosso delle sfide di Champions League: il 3-0 in casa della Sampdoria, le due sconfitte all'Olimpico contro Udinese e Verona e i pareggi con Benevento e Genoa fino alla sconfitta con il Bologna.

OBIETTIVO CHAMPIONS - Anche con le big la media punti non è un granché. Le uniche vittorie sono arrivate contro Atalanta e Milan nel girone di ritorno e nelle sfide contro il Napoli e la Roma all'andata. Nonostante questo, riporta la rassegna stampa di Radiosei, da gennaio in poi il cammino della Lazio è da zona Champions visto che ha guadagnato meno punti (40) solo di Inter (46), Atalanta (43) e Napoli (41), il tutto con una partita in meno. I prossimi match contro Genoa, Fiorentina, Parma, Roma e Sassuolo (oltre al Torino), saranno decisivi e la Lazio non può assolutamente sbagliarli.