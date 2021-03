Lazio, ora testa la campionato in attesa della firma di Inzaghi...

Lazio eliminata dalla Champions League e ora tutte le forze dovranno essere impiegate in campionato. I biancocelesti dovranno giocare 11 finali per provare a entrare tra le prime quattro e giocare anche nella prossima stagione nell'Europa che conta. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei nelle ultime dieci stagioni solo per due volte la Lazio è rimasta fuori dalle competizioni europee. Inzaghi è riuscito a tornare in Champions dopo tredici anni, venti se si considera il passaggio agli ottavi. In questo periodo complicato i capitolini dovranno provarci fino alla fine cercando di recuperare il gap che si è creato con da Atalanta, Roma e Napoli cominciando proprio domenica da Udine.

INZAGHI - Intanto il futuro del tecnico non è ancora stato deciso in modo definitivo. L'offerta da parte di Lotito per il rinnovo del contratto è sul tavolo da tempo: un triennale da 7,5 milioni netti più eventuali bonus. Il mister ha preso tempo e la firma deve ancora arrivare, chissà che non succeda proprio in questo periodo di pausa per la Nazionali.

