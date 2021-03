Lazio, Luiz Felipe corre verso il recupero: la data del ritorno in campo

Se c'è qualcosa che mister Inzaghi non ha mai avuto, o quasi, in questa stagione è stata la difesa titolare. Tranne Acerbi sia Radu che Luiz Felipe sono stati a turno assenti. Soprattutto il brasiliano dopo una prima parte di stagione in sofferenza a causa dell'infortunio rimediato nell'amichevole pre campionato contro il Frosinone ha deciso di operarsi alla caviglia precisamente il 22 gennaio. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei ora il difensore lascerà Monaco di Baviera dove ha completato la prima fase di riabilitazione. E' atteso al centro sportivo di Formello per iniziare l'ultimo step quello di riavvicinamento al campo. La società si è sempre mantenuta cauta su un possibile rientro che però potrebbe, se tutto procede secondo i piani, esserci domenica 11 aprile nel match del Bentegodi contro il Verona, oppure in quello successivo dell'Olimpico contro il Benevento. Luiz Felipe potrebbe essere per la Lazio il valore aggiunto in questa difficile volata per la Champions League e soprattutto il tecnico potrebbe finalmente schierare la difesa titolare senza defezioni.