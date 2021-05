Lazio - Parma, striscia positiva contro gli emiliani: Inzaghi si affida ai numeri di Luis Alberto

Il turno infrasettimanale della Lazio passa per il Parma di D'Aversa, squadra già retrocessa in Serie B. Contro gli emiliani la squadra di Inzaghi viene da un'ottima striscia di risultati positivi e vuole incrementare anche quella relativa ai successi consecutivi allo stadio Olimpico, arrivata a 11 dopo la vittoria contro il Genoa. Luis Alberto e Ciro Immobile guideranno le sortite offensive della squadra, con lo spagnolo che ha nei gialloblù una delle sue vittime preferite e l'attaccante che ha trovato 4 gol nelle ultime 6 sfide contro di loro. Di seguito tutte le statistiche.

- Sono 65 i precedenti totali tra Lazio e Parma, con 29 vittorie e 15 sconfitte per i biancocelesti oltre ai 21 pareggi. 86 le reti segnate contro le 58 subite. In casa, su 33 precedenti totali, la Lazio ha ottenuto 20 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte.

- Sono ben 10 i successi consecutivi messi in fila dalla Lazio negli ultimi match contro il Parma tra campionato e Coppa Italia, 13 invece i risultati utili consecutivi.

- Anche all’Olimpico, considerando quindi solo le gare casalinghe, sono 10 i successi consecutivi della Lazio sul Parma, conditi da 22 gol fatti e 6 subiti. L’ultima sconfitta risale al 2009.

- In Serie A la Lazio ha vinto tutte le ultime otto partite disputate contro il Parma: solo contro l'Udinese ha registrato una striscia più lunga contro una singola avversaria nella competizione (10 tra il 1998 e il 2003).

- Il bomber del confronto è Giuseppe Signori che ha siglato 5 reti con la maglia della Lazio, mentre Salas e Asprilla lo seguono a quota 4. Insieme a loro due anche Bresciano e Floccari che hanno segnato con entrambe le maglie.

- 6 vittorie su 6 per Simone Inzaghi nei precedenti contro il Parma e contro il tecnico Roberto D’Aversa.

- La Lazio ha tenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sei partite di Serie A contro il Parma, incluse le tre più recenti: l'ultima rete dei crociati contro i biancocelesti in campionato risale infatti al marzo 2019 con Mattia Sprocati.

- La Lazio sta vivendo la striscia di successi interni consecutivi più lunga nella sua storia in Serie A (11 di fila): nelle cinque gare più recenti all'Olimpico i biancocelesti hanno realizzato 17 reti, una media di 3.4 a incontro.

- Il Parma arriva da tre sconfitte consecutive in trasferta in Serie A e potrebbe registrare una serie più lunga per la prima volta dal febbraio 2015, quando arrivò a otto di fila.

- Nelle ultime cinque partite di Serie A, solo Parma (17) e Benevento (16) hanno subito più gol della Lazio (13).

- Lazio (94) e Parma (86) sono due delle tre squadre che hanno ricevuto più ammonizioni in questo campionato, tra loro lo Spezia (87).

- Il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha preso parte a cinque gol (tre reti e due assist) nelle ultime quattro partite di Serie A contro il Parma. In generale solo contro Fiorentina e Bologna (entrambe sette) lo spagnolo ha partecipato a più gol nel massimo torneo rispetto ai Ducali (cinque).

- Ciro Immobile, autore di quattro gol nelle ultime sei sfide contro il Parma in campionato, ha realizzato 19 gol in questa Serie A e potrebbe diventare l’unico giocatore a segnare almeno 20 gol in ben quattro stagioni diverse con la Lazio in Serie A.

- Tra gli attaccanti con almeno 1000 minuti giocati nel 2021 in Serie A, i due con la media minuti/gol peggiore giocano nel Parma: Andrea Cornelius (una rete in 1110 minuti) e Gervinho (una rete in 1008 minuti).