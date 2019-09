Lazio - Parma, vincere per riconquistare i tifosi: solo 5.000 biglietti venduti

Il dato, rapportato in proporzione ai 1500 tifosi visti in quel di Ferrara (settore ospiti esaurito), fa quasi impressione. Sono infatti solo 5000 i tagliandi staccati per la partita di questa sera tra Lazio e Parma. Una cifra irrisoria considerando i prezzi popolari messi a disposizione dalla società: 10 euro per Curva e Distinti, 25 per la Tribuna Tevere, 40 Tevere Top, 60 Tribuna Monte Mario e 80 Monte Mario Centrale. Considerando la quota di circa 20.000 abbonati, comunque buona ma non esaltante, all'Olimpico si presenteranno certamente meno di 30 mila spettatori. Un po' pochino. I biancocelesti hanno bisogno di riconquistare il proprio cuore pulsante, deluso e frastornato dalla doppia rimonta-fotocopia subita con Spal e Cluj. Per farlo serve vincere e convincere contro gli emiliani, riportando “a casa” una vittoria che non si vede da ben 5 partite. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la Lazio - finale di Coppa Italia a parte, dettaglio non da poco certo, ma formalmente partita giocata fuori casa e non di Serie A - non vince all'Olimpico proprio dal successo contro il Parma del 17 marzo 2019. Da quel momento la squadra di Inzaghi non è andata oltre a pareggi (contro Sassuolo, Bologna e Roma quest'anno) e sconfitte (Chievo e Atalanta). Va invertita la rotta, i biancocelesti hanno tutto per farlo. Non è la qualità che manca, ma cinismo nel concretizzare la grande mole di gioco prodotta e personalità nel gestire, in caso, un risultato stretto. Questa sera si torna al punto zero dell'anno zero, parola di Inzaghi: “Dobbiamo guardare al futuro, non indietro”. Da qui in avanti i suoi tifosi si aspettano un'altra Lazio.

