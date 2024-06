Lazio, Pedullà spiega: "Tudor, situazione difficile. E Sarri..."

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

La Lazio e Tudor avanti insieme anche nella prossima stagione? Al momento è impossibile dare certezze. Da Formello smentiscono crisi imminenti, ma l'allenatore croato è irrequieto, pretende segnali sul mercato, è pronto al ribaltone se non dovesse essere accontentato, se la società non dovesse rispettare le sue esigenze. Non è detto che la svolta possa essere immediata, molto dipenderà da come la Lazio si muoverà sul mercato, lo scenario è in evoluzione, non ci sono scadenze fissate. Lo conferma anche Alfredo Pedullà che su X fa il punto della situazione: "Situazione Tudor sempre difficile, le valutazioni continueranno. In caso di ribaltone, serviranno altri confronti, da non escludere (come già anticipato): Italiano (se non avrà firmato con il Bologna in pressing), Sarri o un outsider. Dipende dalla tempistica e da chi sarà ancora libero". La Lazio e Tudor per ora si guardano negli occhi, nessuno vuole fare la prima mossa, il mercato sarà giudice supremo.