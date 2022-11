Lazio, prende quota il ritiro in Turchia: ci sono le possibili date

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È partito ufficialmente il Mondiale di Qatar, il campionato è in stand-by, e proseguono i discorsi relativi ai ritiri delle squadre di Serie A. In casa Lazio, dopo l'ipotesi Argentina, sembra essere un'altra la probabile località che ospiterà la squadra di Sarri per un periodo di questa lunga pausa, la Turchia. Secondo quanto riportato nella rassegna stampa di Radiosei, la città scelta dovrebbe essere Belek, località balneare sul Mediterraneo. Si attende l'ufficialità, che potrebbe arrivare già nelle prossime ore, in virtù del via libera arrivato da Sarri. L'alternativa resterebbe la permanenza dell'intera squadra a Formello, ma ora la Turchia prende quota (dal 12 al 23 dicembre i giorni presi in considerazione). Qui il gruppo giocherebbe, con tutta probabilità, anche un paio di amichevoli.

TORNA ALLA HOMEPAGE