Lazio, questione ritiro invernale: in risalita l'opzione Turchia

RASSEGNA STAMPA - I calciatori della Lazio proseguono il periodo di riposo. La ripresa è fissata per il 29 novembre nel centro sportivo di Formello. La società invece è al lavoro per definire il programma del mese di dicembre. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei sono in risalita le quotazioni del ritiro estero in Turchia. Il periodo considerato è quello tra il 12 e il 23 dicembre e la sede non sarebbe più Antalya (come pensato in precedenza), bensì Belek, località sulla costa mediterranea della Turchia. A differenza dell'Argentina, in questo caso ci sarebbe l'assenso di Sarri. Durante il ritiro verrebbero organizzate 2 o 3 amichevoli.