Lazio, rebus Peruzzi. Nello staff di Sarri confermato Grigioni

Il contratto di Angelo Peruzzi scadrà soltanto nel 2023, ma, come ogni anno, il club manager biancoceleste attende l'incontro con Lotito per valutare e verificare se sussistono ancora le condizioni per continuare insieme. A novembre si era registrato uno strappo, in concomitanza con il caso Luis Alberto, poi però il tutto era rientrato per la contentezza di tutti. Oggi, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei, si capirà se Peruzzi sarà a Formello o meno.

LO STAFF DI SARRI - Sicuramente ci sarà Adalberto Grigioni. Il preparatore dei portieri ha rinnovato il suo contratto in scadenza con la Lazio. Affiancherà Massimo Nenci, fedelissimo di Sarri. Il vice sarà Martusciello, mentre i preparatori atletici Ranzato e Losi. Picchioni e Ianni saranno invece i collaboratori tecnici. Confermato anche Alessandro Fonte, preparatore dedito al recupero dagli infortuni. Inzaghi lo voleva fortemente portare con sè a Milano, ma lui ha deciso di rimanere a Roma per far parte dello staff sarriano. Per tutti e otto oggi in programma le visite mediche.