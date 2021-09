Lazio - Roma, 1500 agenti per un Olimpico sold-out: scatta il piano di sicurezza

Il primo derby di Roma in era Covid e con l'Olimpico aperto agli spettatori. Questo pomeriggio a partire dalle 18, i tifosi di Roma e Lazio potranno finalmente tornare a gustarsi la stracittadina dal proprio posto in tribuna o in curva. A causa delle limitazioni legate al Coronavirus, sono 32 mila i posti a disposizione all'interno dell'impianto sportivo romano: si va dunque verso il tutto esaurito. Per vigilare sull'ordine pubblico, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è stato messo a punto il consueto piano di sicurezza. Questo prevede la presenza di 1500 agenti, senza dimenticare che nella notte sono state effettuate delle bonifiche intorno all'Olimpico alla ricerca di possibili "armi" nascoste. I cancelli apriranno alle 15.30 per dare il giusto tempo ai tifosi di entrare allo stadio senza creare assembramenti. Già dal primo pomeriggio, infine, i sostenitori laziali si raduneranno a Ponte Milvio per vivere insieme il pre-partita.

