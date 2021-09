Lazio - Roma, musica e solidarietà nel pre-gara: tutti gli eventi in programma

Un derby in stile Super Bowl quello che si giocherà questo pomeriggio all'Olimpico. Nel pre-gara sono infatti in programma eventi e attività collaterali che, riporta la rassegna stampa di Radiosei, consentiranno alla Lazio si posizionarsi ancora una volta in prima linea per il sociale. Per festeggiare il ritorno dei tifosi in una stracittadina - sono attesi circa 30 mila spettatori - lo "show" inizierà in anticipo rispetto al solito, con l'esibizione dei "Dire Straits Legacy". Lo spettacolo comincerà alle 16 e durerà circa mezz'ora. Per questo motivo i cancelli dell'Olimpico saranno aperti alle 15.30. La band concluderà la giornata romana suonando un altro pezzo a cinque minuti dal fischio d'inizio

L'altro progetto, spiegato dalla stessa Anna Nastri nella conferenza di presentazione, è invece di stampo solidale. La Lazio ha stretto un accordo con la Compassion Italia Onlus valido per tutte le partite a partire da oggi. In ciascuna di queste sarà possibile donare cibi non reperibili che poi verranno distribuiti alle persone in difficoltà, soprattutto ad anziani e bambini. Per dare il proprio contributo, bisognerà recarsi in uno dei quattro punti di raccolta allestiti all'interno dell'impianto (Viale Gladiatori altezza ostello, Piazzale Lungotevere Maresciallo Diaz, spazio Viale Paolo Boselli, Piazza Lauro De Bosis nelle vicinanze dell'obelisco e Viale Stadio dei Marmi). Insieme all'aquila Olympia e al falconiere Bernabè, poi, entrerà in campo anche un bimba vittima di violenza della casa di accoglienza di Suor Paola.

