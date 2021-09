Lazio - Roma, Cataldi: "Sarà un derby tosto. Su Sarri e Mourinho dico che..."

Il gol con il Cagliari, la maglia da titolare contro il Torino. Sta trovando sempre maggiore spazio Danilo Cataldi, si candida come alternativa concreta a Leiva nel ruolo di regista. Alla vigilia del derby, l'ex capitano della Primavera è tornato sulla rete siglata contro la squadra di Mazzarri: "Non so se sia stato il gol del riscatto, ma è stata una rete importante per me e per la squadra in un momento nel quale non stiamo raccogliendo quanto dovremmo". Nel match program pubblicato dalla Lazio, il centrocampista ha poi parlato del derby, tra passato e presente.

Contro la Roma hai segnato un gol importante in un successo che resterà storico. Ci provi a raccontare quella rete con tutte le emozioni che hai provato?

"Le emozioni sono state enormi. È difficile raccontare cosa si provi in quei momenti, ma posso assicurare che è stata felicità pura".

Che derby ti aspetti? Avvertite il peso del confronto tra due tecnici importanti come Sarri e Mourinho?

"Mi aspetto un derby tosto e difficile, nel quale si sfideranno due squadre che vogliono affrontarsi a viso aperto. Non avvertiamo il confronto tra i tecnici, sicuramente sono due personalità forti, ma il derby è sempre Lazio contro Roma, non c'è giocatore o allenatore che possano essere più grandi di questo confronto".