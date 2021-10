Lazio, Sarri: il confronto con la squadra e il patto sancito a Bologna

Basta cali di tensione, basta sali e scendi emotivi, stop a belle vittorie e capitomboli successivi. Il ko contro il Bologna non deve lasciare scorie all'interno del gruppo ma deve essere un monito per la squadra per imboccare la giusta direzione una volta per tutte. Subito dopo la sconfitta del Dall'Ara Sarri ha radunato la squadra nello spogliatoio, ha fatto entrare solo il suo vice Martusciello, e ha cercato di capire cosa non fosse andato dopo la vittoria nel derby e contro la Lokomotiv Mosca. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il tecnico ha ascoltato: dubbi, pareri, risposte di tutti i calciatori che hanno voluto esprimersi in merito.

L'allenatore toscano ha ribadito l'importanza di remare tutti nella stessa direzione: la squadra deve seguirlo, deve uscire da quella zona di comfort gestionale e tattico a cui è abituata ed entrare nel mondo "sarrista". Il "patto" di Bologna deve essere rispettato se si vuole dare una svolta significativa, bisogna cambiare mentalità e lavorare anche su chi nutre ancora qualche remora. Un salto di qualità si può e si deve fare ma può essere realizzabile sono se si è uniti.

