Lazio, Sarri non si snatura e giocherà il derby con lo stesso modulo

RASSEGNA STAMPA - Lo aveva anticipato Martusciello durante le interviste post partita di giovedì a Torino: "Al momento non c'è tempo per provare moduli diversi. Già facciamo fatica così, cambiando faremmo solo peggio". Nonostante i risultati stentino ad arrivare il Comandante non vuole abbandonare la strada tracciata: si continuerà con il 4-3-3 anche e soprattutto al derby. Cambiare potrebbe essere controproducente visto che i biancocelesti stanno già facendo fatica a trovare una dimensione con questo schema. Per la stracittadina Sarri si affiderà ai suoi uomini migliori, senza sperimentazioni o cambi di programma, come riporta la rassegna stampa di Radiosei. Il tempo diventerà migliore amico dei laziali e allora si che sarà Sarrismo.