Lazio, scatta l'operazione rinnovi: anche Tare in arrivo ad Auronzo

Nelle prossime ore anche il ds Igli Tare è atteso ad Auronzo di Cadore. Il presidente Claudio Lotito è arrivato due giorni fa e quindi tutta la società si stringe attorno alla squadra e al tecnico Simone Inzaghi. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei è scontato un vertice di mercato e di rinnovi nel ritiro biancoceleste. Il primo argomento di discussione è il prolungamento del tecnico, in scadenza nel 2021: finora Lotito non ha aperto la trattativa, ma non si tirerà indietro su nulla, come detto anche ieri a Sky Sport. Altri capitoli di discussione sono i rinnovi di Immobile e Acerbi. Se per il primo non dovrebbe esserci nessun tipo di problema, con il Leone la questione va approfondita: la richiesta è di 3,5 milioni, la Lazio ragiona su cifre intorno a 3. Poi c'è sempre Luiz Felipe, in scadenza nel 2022 e con cui sono già partiti i discorsi per una nuova firma fino al 2024. Il brasiliano nel frattempo è nel mirino di tanti club europei, tra cui PSG, Barcellona e Leeds.

