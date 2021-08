Lazio, si parte per Marienfeld: il programma della seconda parte di ritiro

RASSEGNA STAMPA - Com'è ormai solito da un po' di anni a questa parte, la Lazio concluderà il ritiro pre-campionato a Marienfeld, in Germania. I biancocelesti sono tornati il 28 luglio da Auronzo di Cadore, hanno passato due giorni di riposo a Roma per poi riprendere gli allenamenti nel weekend a Formello con l'inserimento in gruppo dei Nazionali. La tappa tedesca durerà dal 2 al 7 agosto.

IL RITIRO IN GERMANIA - Sarri ha deciso, secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, che il ritiro sarà completamente offlimits per giornalisti e tifosi: il Klosterpforte, base dei biancocelesti, sarà completamente blindato. A disposizione della squadra ci saranno due campi da calcio, l'albergo e lo Sport Hotel. I ragazzi non avranno tempo di acclimatarsi visto che il primo allenamento è in programma per questo pomeriggio. Il tempo stringe e il Comandante ha l'urgenza di utilizzare ogni minuto a propria disposizione per entrare nella testa dei propri giocatori.

CONVOCATI - Non tutti prenderanno l'aereo per Dortmund, qualcuno rimarrà a Roma ad allenarsi con gli esuberi. La lista dei convocati dovrebbe essere ufficializzata al momento del decollo. Rischiano di rimanere nella Capitale Durmisi e Adekanye, forse qualcuno gli farà compagnia con Fares sempre più in bilico.

AMICHEVOLI - Saranno due le sfide amichevoli che affronteranno i "Sarri's boys" in terra tedesca: la prima mercoledì 4 contro il Meppen (squadra della terza serie tedesca, l'equivalente della nostra Serie C), la seconda sabato 7 contro il Twente (squadra dell'Eredivisie, massima serie olandese). Molto probabilmente ci sarà un altro test, l'ultimo, a Formello dopo la spedizione in Germania.