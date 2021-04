Lazio - Spezia, Inzaghi insegue Eriksson per vittorie consecutive in casa. E contro le neopromosse...

Torna la Serie A dopo la pausa per le Nazionali e la Lazio ospita lo Spezia di Italiano sabato alle 15:00. Sarà solo il terzo confronto ufficiale tra le due squadre, il secondo in campionato e il primo in assoluto allo stadio Olimpico. Contro le neopromosse i biancocelesti hanno un'ottimo score, soprattutto tra le mura amiche, così come Ciro Immobile che si è sempre dimostrato un cecchino contro di loro. Simone Inzaghi potrebbe centrare l'ottavo successo consecutivo in casa in campionato dopo che l'ultima volta era successo con Eriksson nel 1999. Stefan Radu invece entrerà nella storia come il calciatore più presente di sempre con la maglia della Lazio. Di seguito tutte le statistiche.

- Due soli precedenti ufficiali tra Lazio e Spezia. Uno risalente alla stagione 1940/1941, quando i biancocelesti vinsero per 5-2 in un match di Coppa Italia, l'altro all'andata di questa stagione con il successo dei ragazzi di Inzaghi per 2-1 al Manuzzi. Tra questi anche un'amichevole nel luglio 2013 vinto 3-0 dai capitolini.

- Un solo precedente tra Simone Inzaghi e Vincenzo Italiano che si sono affrontati per la prima volta nella gara di andata vinta dal tecnico piacentino.

- La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime 29 partite casalinghe contro squadre neopromosse in Serie A (23V, 6N), mantenendo la porta inviolata 18 volte nel periodo.

- La Lazio potrebbe vincere otto partite interne di fila in Serie A per la prima volta dal 1999 con Sven-Göran Eriksson in panchina.

- Solo il Crotone (16 gare) aspetta da più turni il pareggio rispetto alla Lazio in questa Serie A: 12 (9V, 3P).

- Lo Spezia ha segnato 36 gol in questo campionato, l’ultima squadra neopromossa a fare meglio dopo 28 gare stagionali di Serie A è stata il Palermo nel 2014/15 (38 reti).

- Da una parte la Lazio è la squadra che ha segnato il maggior numero di gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (10), dall’altra solo il Benevento (otto) ne ha subiti più dello Spezia (sette) nello stesso intervallo di gioco.

- Lo Spezia è la squadra che ha guadagnato il maggior numero di punti da situazione di svantaggio in Serie A nel 2021 (otto).

- Ciro Immobile può segnare la sua 150ª rete in Serie A – a otto anni e 220 giorni dalla prima, solo tre giocatori in tutta la storia della competizione hanno impiegato meno giorni a realizzare la 150ª marcatura a partire dalla prima: Gunnar Nordahl (5 anni, 25 giorni) Giuseppe Meazza (6 anni, 98 giorni), e Stefano Nyers (7 anni, 111 giorni).

- L'attaccante della Lazio ha segnato ben 36 gol in 40 partite contro squadre neopromosse, l’ultimo dei quali nella gara contro il Benevento dello scorso 15 dicembre.

- Sergej Milinkovic-Savic ha preso parte a cinque gol nelle ultime cinque sfide contro squadre neopromosse in Serie A (tre reti e due assist), incluso un gol e un passaggio vincente proprio nel match d’andata terminato 2-1 contro lo Spezia.

- Stefan Radu, con il gettone numero 402, entrerà nella storia della Lazio come il calciatore più presente di sempre superando ufficialmente Favalli a quota 401.

- Roberto Piccoli dello Spezia è il giocatore con la migliore percentuale realizzativa in questa Serie A (36%: quattro reti con 11 tiri) tra i calciatori che hanno tentato almeno 10 conclusioni. Il classe 2001 ha segnato tre gol nelle sue ultime quattro presenze in campionato.