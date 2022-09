Lazio - Spezia, la spinta dei tifosi biancocelesti: il dato sui tagliandi

Sta per tornare il campionato e si avvicina il giorno di Lazio - Spezia, gara valida per l’ottava giornata. I biancocelesti sono tornati al lavoro, vogliono farsi trovare pronti e riprendere sulla scia di quanto fatto a Cremona. Domenica alle 12:30 affronteranno i liguri all’Olimpico, avranno la fortuna anche stavolta di contare sul supporto dei propri tifosi che quest’anno non hanno mai mancato un appuntamento. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, al momento sono 5.000 i tagliandi venduti. Un buon dato da cui partire, considerando che la vendita sarà aperta fino al giorno della gara. Per chi non lo avesse ancora fatto, quindi, c’è ancora un po' di tempo per acquistare il biglietto usufruendo anche della promozione lanciata dalla società nei giorni scorsi. La speranza è che il dato possa crescere ulteriormente così da vedere uno stadio gremito, tenendo a mente anche il consistente numero di abbonati, e regalare spettacolo.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE